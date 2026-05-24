Назвали предварительную причину смерти мэра Нальчика Ахохова

24 мая 2026, 12:26

РИА Новости: мэр Нальчика Ахохов мог умереть из-за оторвавшегося тромба

Предварительной причиной смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова мог стать оторвавшийся тромб. Об этом РИА Новости сообщил источник из окружения чиновника.





О смерти 54-летнего градоначальника стало известно накануне. В воскресенье администрация главы Кабардино-Балкарии официально подтвердила, что Ахохов ушел из жизни. В связи с инцидентом региональное СУ СК организовало доследственную проверку.



Таймураз Ахохов занимал пост главы администрации Нальчика с июня 2018 года. Ранее он работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах, занимал должность заместителя министра труда, руководил Управлением федерального казначейства по КБР.



С ноября 2016 года был зампредом правительства. С июля 2017-го — первым зампредом правительства Кабардино-Балкарии.



