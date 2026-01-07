Стали известны личности погибших при крушении вертолета в Пермском крае

07 января 2026, 15:54

Baza: миллионер Ильяс Гимадутдинов погиб при ЧП с вертолетом в Пермском крае

Фото: iStock/Mikhail Kniazev

В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли учредитель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой же фирмы Эльмир Коняков. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.