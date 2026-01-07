Стали известны личности погибших при крушении вертолета в Пермском крае
В Пермском крае при крушении частного вертолета погибли учредитель транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой же фирмы Эльмир Коняков. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, воздушное судно Robinson R44 Raven, принадлежавшее «ТТК», совершало несанкционированный полет. Причиной его падения могло стать обледенение двигателя. Компания погибших занимается перевозками в ХМАО, ЯНАО и Пермском крае, в том числе оказывает транспортные услуги в нефтегазодобывающей отрасли. Ее выручка в 2024 году составила около двух миллиардов рублей.
Напомним, авария произошла на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе. В результате катастрофы погибли пилот и пассажир. В настоящее время на месте работают 40 человек и 14 единиц техники.
