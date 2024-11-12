Назвали «‎проклятой украинкой» и призвали уехать из РФ: Пенсионерку травят сотрудники УК

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
В Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Об этом пишет издание Daily Storm.
Проблема началась, когда женщина обратила внимание на яму во дворе своего дома, образовавшуюся летом над овощехранилищем. После того как ее обращения в УК остались без ответа, пенсионерка решила привлечь местных журналистов. Публикации в СМИ вызвали негативную реакцию со стороны сотрудников управляющей компании.
Под дверью квартиры пенсионерки были оставлены чужие экскременты. При попытке выяснить происхождение этого акта вандализма, женщина столкнулась с оскорблениями от работников УК, которые назвали ее «украинкой проклятой» и призвали «убраться» из России.
Женщина действительно родилась во Львовской области, но переехала в Россию еще в 70-х годах и с тех пор живет в Сибири. Реакция местных властей последовала незамедлительно. Мэр Черногорска Василий Белоногов пообещал подключить полицию к расследованию инцидента и указал на необходимость поставить на место обидчиков.
Ранее стало известно, что в Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Под дверью квартиры пенсионерки были оставлены чужие экскременты. При попытке выяснить происхождение этого акта вандализма, женщина столкнулась с оскорблениями от работников УК, которые назвали ее «украинкой проклятой» и призвали «убраться» из России.
Женщина действительно родилась во Львовской области, но переехала в Россию еще в 70-х годах и с тех пор живет в Сибири. Реакция местных властей последовала незамедлительно. Мэр Черногорска Василий Белоногов пообещал подключить полицию к расследованию инцидента и указал на необходимость поставить на место обидчиков.
«У меня в администрации третья часть ну точно с хохляцкими фамилиями. Грицаенко. Луферчик. Тоже непонятно, какая фамилия: то ли еврей, то ли хохол. Но это же ничего не значит. Все обрусели давно», — заявил градоначальник.
Ранее стало известно, что в Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова