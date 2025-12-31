Стало известно о пострадавшей в ЧП россиянке в Перу
Россиянка получила травмы при лобовом столкновении двух поездов в Перу. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в стране.
По информации диппредставительства, в одном из поездов находились два российских туриста. Одна девушка получила легкие травмы и сейчас ей оказывают медицинскую помощь в местной клинике. Посольство держит связь с пострадавшей. По данным агентства RPP, у нее диагностировали перелом ребра.
Напомним, авария произошла 30 декабря на железнодорожном участке между Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо. По последним данным, один из машинистов погиб, а более 40 человек, включая местных и иностранцев, пострадали.
