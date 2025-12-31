Стало известно о пострадавшей в ЧП россиянке в Перу

31 декабря 2025, 18:55

Российская туристка пострадала при столкновении двух поездов в Перу

Фото: iStock/MattGush

Россиянка получила травмы при лобовом столкновении двух поездов в Перу. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в стране.