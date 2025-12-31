Пассажирский поезд Ростов — Минеральные воды не движется больше 12 часов
Поезд Ростов — Минеральные Воды уже более 12 часов стоит без движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на пассажиров.
По их словам, поезд №210СЦ остановился около 3:00 в районе станции «Кавказская» и с тех пор не продвинулся. В вагонах нет электричества, туалеты не работают.
Одна из пассажирок рассказала, что информации о причинах задержки не дают. По ее словам, она едет с двумя маленькими детьми, а людям объяснили остановку тем, что состав пропускает другие поезда.
