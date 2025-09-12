В Москве задержали восьмерых мигрантов в ночном клубе
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
На юго‑востоке Москвы в ходе профилактических мероприятий были выявлены и задержаны нарушители миграционного законодательства Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.
Рейд прошёл в одном из ночных клубов на Люблинской улице. Сотрудники ОМОН «Авангард» оказали содействие коллегам из МВД. В результате в заведении задержали восемь иностранных граждан, которые были доставлены в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.
В настоящее время проводятся проверки документов и выясняются обстоятельства правонарушений. По результатам проверки будут приняты процессуальные и административные меры в соответствии с действующим законодательством.
