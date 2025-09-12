В Москве задержали восьмерых мигрантов в ночном клубе

12 сентября 2025, 18:30

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

На юго‑востоке Москвы в ходе профилактических мероприятий были выявлены и задержаны нарушители миграционного законодательства Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.