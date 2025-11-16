SHOT: семья с ребенком отравилась искусственным туманом в московском театре
Семье с ребёнком стало плохо из‑за искусственного тумана во время показа спектакля «Вождь краснокожих» в Московском детском театре эстрады. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По словам отца, все сопровождалось едким запахом, после чего у всех троих появились слабость, головокружение, и они вызвали скорую помощь. Отмечается, что другие зрители недомоганий не испытывали.
Театр располагается на Бауманской улице столицы.
