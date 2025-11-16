Достижения.рф

SHOT: семья с ребенком отравилась искусственным туманом в московском театре

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Семье с ребёнком стало плохо из‑за искусственного тумана во время показа спектакля «Вождь краснокожих» в Московском детском театре эстрады. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



По словам отца, все сопровождалось едким запахом, после чего у всех троих появились слабость, головокружение, и они вызвали скорую помощь. Отмечается, что другие зрители недомоганий не испытывали.

Театр располагается на Бауманской улице столицы.

Никита Кротов

