Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области

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В селе Берендеево Ярославской области пять человек погибли в результате столкновения автобуса и поезда, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По информации СМИ, трагическая авария произошла на регулируемом переезде в селе Берендеево Ярославской области. Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом.
В настоящий момент известно о пяти погибших и двух пострадавших, иных подробностей случившегося пока не приводится.
Напомним, ранее экскурсионный автобус из Московской области столкнулся с фурой в Северной Осетии. 11 человек, включая ребёнка, были госпитализированы в травмами разной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева