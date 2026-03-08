В Подмосковье пропали трое детей, их ищут десятки волонтёров
В районе подмосковного Звенигорода разыскивают троих детей, пропавших у реки
Вчера в Подмосковье пропали трое детей, их поисками занимаются десятки волонтёров. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Вечером 7 марта в районе Звенигорода исчезли 13-летняя Алина А. и двое 12-летних мальчиков — Богдан С. и Иван П. Последний раз их видели недалеко от реки, где сейчас идут основные поиски. Добровольцы уже нашли шарф, который родители одного из пропавших ребят опознали как принадлежащий их сыну.
Очевидцы рассказали поисковикам, что местный рыбак видел тонущих детей, однако не стал звонить по номеру 112. Мужчина лично сообщил другим людям об этом. Оправдываясь, он объяснил, что не посчитал нужным обращаться в спецслужбы — якобы заметил другого человека, который уже это делал.
Рыбака, который слышал детские крики о помощи, доставили на допрос в правоохранительные органы. Поисково-спасательные работы в отношении исчезнувших несовершеннолетних продолжаются.
