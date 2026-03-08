В Подмосковье пропали трое детей, их ищут десятки волонтёров

08 марта 2026, 05:15

В районе подмосковного Звенигорода разыскивают троих детей, пропавших у реки

Фото: iStock/Sinicakover

Вчера в Подмосковье пропали трое детей, их поисками занимаются десятки волонтёров. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Вечером 7 марта в районе Звенигорода исчезли 13-летняя Алина А. и двое 12-летних мальчиков — Богдан С. и Иван П. Последний раз их видели недалеко от реки, где сейчас идут основные поиски. Добровольцы уже нашли шарф, который родители одного из пропавших ребят опознали как принадлежащий их сыну.



