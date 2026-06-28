Стало известно о жертвах авиакатастрофы в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии при крушении вертолета, принадлежавшего государственной нефтяной компании Saudi Aramco, погибли 14 человек. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на власти страны.
Авиакатастрофа произошла в Рас-Тануре, ее причина пока неизвестна. В настоящее время ведется расследование.
Ранее радиостанция ICI передавала, что небольшой самолет с парашютистами разбился в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции. Воздушное судно вылетело с аэродрома Нанси-Эссе и рухнуло в коммуне Томблен на улице Алленде, недалеко от жилой застройки.
На борту находились люди, направлявшиеся на первый прыжок с парашютом. Среди них возможны многочисленные жертвы, сообщает телеканал France 3.
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