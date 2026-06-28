Стало известно о жертвах авиакатастрофы в Саудовской Аравии

28 июня 2026, 15:15

В Саудовской Аравии при крушении вертолета Saudi Aramco погибли 14 человек

Фото: iStock/BogdanV

В Саудовской Аравии при крушении вертолета, принадлежавшего государственной нефтяной компании Saudi Aramco, погибли 14 человек. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на власти страны.