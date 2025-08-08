В Италии мать заставляла сына отправлять ей интимные фото и видео
В Италии 50-летняя женщина на протяжении двух лет заставляла собственного сына отправлять ей интимные видео и фото, а также записывать голосовые сообщения аналогичного содержания. Об этом сообщает Today.it.
Впервые мать принудила парня к подобным действиям в 13 лет. В итоге по решению суда подростка забрали из семьи. Подходить и вступать с ним в контакт родительнице запретили и поместили ее под домашний арест. Пока идет следствие, она обязана носить электронный браслет. Ее обвинили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
