В Италии мать заставляла сына отправлять ей интимные фото и видео

08 августа 2025, 19:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В Италии 50-летняя женщина на протяжении двух лет заставляла собственного сына отправлять ей интимные видео и фото, а также записывать голосовые сообщения аналогичного содержания. Об этом сообщает Today.it.