В Турции разбился военный вертолет

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Вертолет турецких вооруженных сил разбился в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Согласно предварительной информации, погибли четыре человека. Воздушное судно упало рядом с АЗС.
В район происшествия направлены пожарные команды. По данным телеканала, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте.
Отмечается, что на борту могли быть пять человек.
Ранее сообщалось, что в Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В район происшествия направлены пожарные команды. По данным телеканала, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте.
Отмечается, что на борту могли быть пять человек.
Ранее сообщалось, что в Абхазии упал вертолет Минобороны Ми-24 с тремя людьми на борту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова