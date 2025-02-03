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NBC: В Лос-Анджелесе прошел массовый протест против миграционной политика Трампа

Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

В центре Лос-Анджелеса прошла акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа. По информации телеканала NBC, участники митинга заблокировали движение на автостраде 101 и прилегающих улицах, растянув плакаты с критикой ужесточения миграционного контроля.
Полиция города заявила, что мероприятие было несанкционированным, а наличие разрешения у демонстрантов не подтверждено.

Протестующие скандировали лозунги, осуждающие действия администрации Трампа в отношении мигрантов. Несмотря на временные перекрытия, движение на автостраде удалось восстановить в кратчайшие сроки.



Власти пока не сообщили о задержаниях или других опасных инцидентах, связанных с акцией.

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LT: Учительница из США развратила подростка сексом в машине, но избежала тюрьмы
03 февраля 2025, 02:42

Фото: iStock/sirawit99

45-летняя учительница из штата Небраска (США) Эрин Уорд получила условный срок за сексуальную связь с 17-летним учеником. Как сообщает The Latin Times, совратительницу застукали на заднем сидении машины, когда та «развлекалась» с подростком.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. Полиция обнаружила женщину голой на заднем сиденье автомобиля ее мужа, который та использовала для тайных встреч и секса со школьником. Ученик, пытаясь скрыться от служителей порядка, сел за руль, но спровоцировал ДТП.

Парочку поймали «на горячем» в три часа ночи. Парень (полностью голый) выскочил с заднего сидения, спешно завел машину и, не включая фар, рванул вперед. В результате авто врезалось в забор. Перепуганный подросток выбежал на улицу и какое-то время скрывался от полиции. Через час после ДТП его нашли неподалеку в трусах и футболке.

Уорд задержали в момент, когда она одевалась. Учительница отнеслась к задержанию намного спокойнее.

Позже женщина призналась в неоднократных сексуальных контактах с несовершеннолетним. Изначально ей грозило обвинение в изнасиловании первой степени, но в ноябре она заключила сделку со следствием, признав вину по смягченной статье. 29 января суд приговорил ее к трем годам условно, избежав реального срока и штрафа в $10 тысяч.

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#сша
#подросток
#женщина
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#секс
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«Что посеешь, то и пожнешь»: Певец духовной музыки бездушно расчленил девушку и пытался выкинуть ее голову
​Отрубивший девушке голову певец госпелов из Нигерии ​не раскаялся ​убийстве
03 февраля 2025, 01:29

Фото: iStock/shironosov

Нигерийский исполнитель госпела Тимилехин Аджайи, арестованный за убийство и расчленение своей возлюбленной, отказался раскаиваться в содеянном, пишет Ghana Web.
Певец из штата Насарава был задержан в середине апреля после того, как его заметили с полиэтиленовым пакетом, вокруг которого кружили мухи. Мужчина находился возле церкви и вел себя крайне подозрительно. Прохожие связались с полицией. При обыске в пакете обнаружили отрубленную голову 24-летней Саломе Адайду, а ее тело позже нашли в доме мужчины.

На допросе Аджайи заявил, что совершил преступление из мести за измены. Он утверждал, что девушка постоянно обманывала его, а в ее телефоне находились переписки с другими мужчинами. В них можно было уловить сексуальный подтекст.

«Я ни о чем не жалею. Что посеешь, то и пожнешь», — спокойно отвечал он.
Жертва, Саломе Адайду, была членом Национального корпуса молодежной службы. Ее подруга сообщила, что мать погибшей потеряла сознание, узнав о трагедии. Несколько месяцев назад эта женщина потеряла мужа, теперь лишилась и дочери.

Более того, подруга умершей добавила, что та не состояла в «полноценных» отношениях с убийцей. Если они действительно спали друг с другом, то похоже, что этим все ограничивалось. Никакой «эксклюзивности» не подразумевалось.

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#преступление
#убийство
#певец
#расследование
#девушка
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Взрыв кислородного баллона подорвал семью в Белоруссии
СК Белоруссии: мужчина с двумя детьми погиб от взрыва кислородного баллона в доме
03 февраля 2025, 00:57

Фото: Telegram-канал «Следственный комитет Беларуси»

В Жлобинском районе Гомельской области произошел взрыв, унесший жизни трех человек. Предположительно, подорвался кислородный баллон. Как сообщил Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале, инцидент случился вечером во дворе частного домовладения в деревне Луговая Вирня.
Погибли 35-летний мужчина и двое его детей в возрасте 1 и 3 лет. Супруга погибшего и их 6-летний сын с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Всего в семье воспитывалось четверо детей. На момент взрыва один из них находился в Жлобине, что спасло ему жизнь.

«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — сообщает Telegram-канал СК Белоруссии.
Обстоятельства, приведшие к детонации баллона, пока остаются неясными.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. Авария случилась на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.

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#следственный комитет
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#telegram
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На трассе «Нарва» столкнулись автобус и снегоуборщик: множество пострадавших, есть жертвы
Под Кингисеппом 13 человек пострадало в смертельном ДТП автобуса с КамАЗом
03 февраля 2025, 00:08

Фото: iStock/Алексей Руденко

В Ленинградской области 2 февраля около 22:45 произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса Lux Express и снегоуборочной машины. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, столкновение случилось на 135-м километре трассы «Нарва» под Кингисеппом. В результате аварии два человека погибли, примерно половина пассажиров (13 человек) получила травмы.
Попавший в аварию автобус Lux Express следовал по маршруту «Таллин – Санкт-Петербург». Через полчаса после выезда от границы в Ивангороде случилась трагедия. Предварительно, снегоуборочная машина выехала на встречную полосу. Транспорты столкнулись лоб в лоб.

Кабина автобуса и одна из сторон были сильно повреждены. Пассажиры, находившиеся внутри, смогли самостоятельно выбраться и ожидали помощи на обочине. Как уточняет Telegram-канал «78.ru», из 22 пассажиров 13 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.



Спасательные службы оперативно прибыли на место. Водитель снегоуборочной машины, по предварительным данным, оказался заблокирован в кабине.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.

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#дтп
#автобус
#ребёнок
#пассажиры
#человек
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В массовом ДТП на тюменской трассе погибла семья с двумя девочками, выжил лишь 2-летний ребенок
ГАИ установила личности погибших в массовом ДТП под Тюменью, где разбились три авто
02 февраля 2025, 23:44

Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области

В результате массового ДТП на трассе Тюмень — Каменка, произошедшего вечером 2 февраля 2025 года, погибли четыре человека, включая детей. Госавтоинспекция установила личности пострадавших.
Жертвами стала семья из Тюмени: 40-летний мужчина, 37-летняя женщина и их дочери 11 и 13 лет. Единственная выжившая — двухлетняя девочка — попала в госпиталь.

Спасатели Тюменской службы оперативно провели деблокацию ребенка из транспорта, затем извлекли тела погибших. Предварительно, авария произошла из-за выезда Chevrolet на встречную полосу, где он столкнулся с Ford и Lada. Машина протаранила два других авто, получив серьезные повреждения.

Фото: Telegram Госавтоинспекции Тюменской области

Также пострадали водитель автомобиля Ford, её двое сыновей (11 и 6 лет), и бабушка мальчиков. В третьем автомобиле, попавшем в ДТП, травмы получила 54-летняя женщина.

По данным Департамента здравоохранения региона, всем пострадавшим оказана медицинская помощь: четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — под амбулаторным наблюдением.

Прокуратура Тюменской области взяла расследование под контроль. На месте работали сотрудники ГАИ, организовавшие объезд через село Каменка. Движение восстановлено, но инспекторы продолжают регулировать поток вручную.

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#дтп
#авария
#движение
#травмы
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#госавтоинспекция
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Полуголый неадекват в Перми устроил дебош в автобусе
02 февраля 2025, 22:11

Фото: iStock/ aapsky

В Перми мужчина без одежды устроил дебош в автобусе и распугал пассажиров, сообщило агентство Ura.ru.
«Полуголый мужчина зашел в открытые двери автобуса, начал все крушить и кричать что-то невнятное», — рассказал агентству очевидец событий.

Уточнялось, что водитель успел открыть двери автобуса и большая часть пассажиров, некоторые из которых были с детьми, выбежали из салона.

После этого россиянин вышел на проезжую часть и предпринял попытку остановить собой проезжающие машины. Потом его задержали.

Ранее сообщалось, что в Башкирии арестовали вора в законе Станислава Куликова из-за драки на пляже. Местного предпринимателя Станислава Куликова обвиняют в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе Башкирии.

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#автобус
#пермский край
#автомобили
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В Молдавии блогер Бабуцки умерла после процедуры в салоне красоты
02 февраля 2025, 21:18

Фото: iStock/ scyther5

В одном из салонов красоты в Молдавии скончалась 35-летняя бизнес-леди и блогер Любовь Бабуцки, сообщило издание «Блокнот Молдова».
По предварительным данным, Бабуцки пришла в салон доктора Серебровой для прохождения процедуры под названием «Морфеус». Во время введения препарата у женщины случился анафилактический шок. В итоге блогер скончалась через три минуты после прибытия бригады скорой помощи.

Сразу после смерти пациентки собственница клиники уехала из страны. Согласно обнародаванным данным, ей принадлежит такой же салон красоты в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб грудной младенец, которого ненадолго оставили без присмотра. Врачам не удалось его спасти. Выяснилось, что у матери ребенка имеются проблемы с алкоголем.

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Серьёзный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами в Москве
02 февраля 2025, 20:42

Фото: iStock/Distortion Media

Сильный пожар вспыхнул в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. В районе слышны взрывы, в небо поднялся густой чёрный дым, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в помещении в 7-м проезде Марьиной Рощи. По предварительной версии, внутри ангара располагаются газовые баллоны. Есть риск их взрыва из-за повышенных температур.

Площадь возгорания, по данным МЧС на 20:30 мск, составляет 250 квадратных метров.

К месту возгорания прибыли пожарные, также пришлось подогнать пожарный поезд.

Есть информация, что крыша здания обрушилась.

Также сообщается, что сохраняется угроза людям.

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«Сочувствую всем, кроме россиян»: украинский певец Потап сделал мерзкое заявление после крушения самолёта в США
Певец Потап сделал мерзкое заявление в адрес россиян после крушения самолёта в США
02 февраля 2025, 19:30

Потап (фото: соцсети)

Украинский певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) язвительно выразил соболезнования всем, кроме россиян, в связи с крушением самолёта, столкнувшегося с вертолётом, над Вашингтоном. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с изображением зажжённой свечи.
«Выражаю сочувствие всем, кроме тех, кто из России», – написал артист.
Певец уже не в первый раз делает такие мерзкие заявления в адрес россиян. В прошлом году участник группы «Потап и Настя» поиздевался над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни после продолжительной болезни. Когда поклонники выражали соболезнования, Потап выступил с критикой, заявив, что актриса якобы создала в культуре «негативный образ украинок» из-за сериала «Моя прекрасная няня».

30 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт совершил столкновение с военным вертолётом. Предварительно, в результате трагедии погибли 67 человек. Их тела продолжают извлекать из реки Потомак. На борту находились россияне – российские фигуристы, супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они летели на соревнования.

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Стало известно, откуда взялся военный вертолет у аэропорта в США, где произошла авиакатастрофа

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