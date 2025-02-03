NBC: В Лос-Анджелесе прошел массовый протест против миграционной политика Трампа

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В центре Лос-Анджелеса прошла акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа. По информации телеканала NBC, участники митинга заблокировали движение на автостраде 101 и прилегающих улицах, растянув плакаты с критикой ужесточения миграционного контроля.
Полиция города заявила, что мероприятие было несанкционированным, а наличие разрешения у демонстрантов не подтверждено.
Протестующие скандировали лозунги, осуждающие действия администрации Трампа в отношении мигрантов. Несмотря на временные перекрытия, движение на автостраде удалось восстановить в кратчайшие сроки.
Власти пока не сообщили о задержаниях или других опасных инцидентах, связанных с акцией.
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Протестующие скандировали лозунги, осуждающие действия администрации Трампа в отношении мигрантов. Несмотря на временные перекрытия, движение на автостраде удалось восстановить в кратчайшие сроки.
Власти пока не сообщили о задержаниях или других опасных инцидентах, связанных с акцией.
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Мария Моисеева