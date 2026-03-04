Тигры за сутки растерзали двух человек
TOI: Тигры загрызли двух человек за 12 часов в индийском штате Махараштра
В индийском штате Махараштра тигры за сутки растерзали двух человек. Об этом сообщает The Times of India (TOI).
Оба нападения произошли в округе Чандрапур с интервалом в 12 часов. Вечером 28 февраля 60-летний Кашинат Лонбале из деревни Варнат отправился в лес за дровами и не вернулся. Позже его тело нашли со следами нападения дикой кошки.
Утром следующего дня тигр набросился на 45-летнюю Суниту Бхояр, собиравшую хлопок на опушке леса. Коллеги женщины отогнали хищника, но полученные травмы оказались смертельными — врачи не смогли её спасти.
Власти усилили патрулирование в местах нападений, установили фотоловушки и видеокамеры. По сведениям TOI, с начала года жертвами хищных кошек в районе стали шесть человек: одного убил леопард, остальных — тигры.
