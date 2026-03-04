04 марта 2026, 05:48

TOI: Тигры загрызли двух человек за 12 часов в индийском штате Махараштра

Фото: iStock/pumppump

В индийском штате Махараштра тигры за сутки растерзали двух человек. Об этом сообщает The Times of India (TOI).





Оба нападения произошли в округе Чандрапур с интервалом в 12 часов. Вечером 28 февраля 60-летний Кашинат Лонбале из деревни Варнат отправился в лес за дровами и не вернулся. Позже его тело нашли со следами нападения дикой кошки.



