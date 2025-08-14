Ушла из жизни актриса Лорна Рейвер из хоррор-фильма «Затащи меня в ад»

14 августа 2025, 01:56

Фото: iStock/izzzy71

Американская актриса Лорна Рейвер скончалась в возрасте 81 года. Звезда знакома многим зрителям по роли миссис Ганиш в фильме Сэма Рэйми «Затащи меня в ад». О смерти актрисы сообщили в журнале Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA).