Ушла из жизни актриса Лорна Рейвер из хоррор-фильма «Затащи меня в ад»
Американская актриса Лорна Рейвер скончалась в возрасте 81 года. Звезда знакома многим зрителям по роли миссис Ганиш в фильме Сэма Рэйми «Затащи меня в ад». О смерти актрисы сообщили в журнале Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA).
Имя Рейвер указано в мемориальном разделе летнего выпуска издания. В материале SAG-AFTRA уточняется, что актриса ушла из жизни 12 мая 2025 года. Причины гибели звезды не указаны.
Помимо знаменитого хоррора, Рейвер снималась в популярных сериалах, включая «Молодые и дерзкие», «Анатомия страсти», «Холм одного дерева», «Кости» и «Юристы Бостона». В 2010 году Рейвер удостоилась премии «Сатурн» как лучшая актриса второго плана.
