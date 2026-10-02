Не поваляю — не поест: курьер уронил пиццу на пол и отдал клиенту в Москве
Москвичи обсуждают видео с курьером, который уронил пиццу на пол, после чего собрал кусочки обратно в коробку. Об этом стало известно 1 октября.
На записи видно, как доставщик поднимает упавшую еду и складывает ее в упаковку. Информацию приводит «Москва 24».
Специалисты рекомендуют при получении заказа проверять целостность упаковки и состояние продуктов. Если пицца или другая доставленная еда повреждена, клиент вправе отказаться от заказа и обратиться в службу поддержки сервиса. В подобных ситуациях, как правило, предлагают повторную доставку или возвращают деньги.
Ранее работника пиццерии задержали после того, как он посыпал пиццу клиента перхотью. Подробности — в нашем материале.
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