Россиянка произнесла фразу «я хочу жить» и умерла

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Российская туристка умерла на отдыхе в Таиланде. Девушка вдруг упала в обморок и успела произнести только одну фразу, сообщила газета «Комсомольская правда».
За несколько дней до возвращения домой 33-летняя россиянка почувствовала себя плохо. Сначала она произнесла фразу «я хочу жить» и упала в обморок.
Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики старались помочь туристке, однако сердце россиянки останавливалось дважды. Спустя некоторое время она умерла.
Подруги туристки, с которыми она отдыхала, обратили внимание, что произошедшее оказалось для них полной неожиданностью. После возвращения домой, в Екатеринбург, россиянка собиралась продолжить работать свадебным фотографом.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери.
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Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики старались помочь туристке, однако сердце россиянки останавливалось дважды. Спустя некоторое время она умерла.
Подруги туристки, с которыми она отдыхала, обратили внимание, что произошедшее оказалось для них полной неожиданностью. После возвращения домой, в Екатеринбург, россиянка собиралась продолжить работать свадебным фотографом.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери.
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Ольга Енгалычева