«Не сиди дома»: Россиянка избила пенсионерку-инвалида в лифте её же тростью
В Красноярске женщина избила пенсионерку-инвалида в лифте её же тростью. Об этом информирует Telegram-канал «Проспект Мира».
Инцидент произошёл 5 октября в многоэтажке на улице Юшкова. По словам пострадавшей, в лифт вошла другая женщина и стала возмущаться, что «другие не сидят дома, а ездят на лифтах». Спор перерос в драку.
Нападавшая била пенсионерку кулаками по голове, затем отобрала трость и продолжила избивать, пока не пришла соседка. После этого злоумышленница ушла. Родственник потерпевшей рассказал, что она несколько дней не могла ходить самостоятельно, а одна рука до сих пор не поднимается.
Трость гражданка не вернула, извинений и помощи не предложила. Соседи утверждают, что это якобы не первое подобное нападение и что женщина состоит на учёте в психдиспансере. Эти сведения не подтверждены. Полиция начала проверку.
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