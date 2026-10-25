«Не сиди дома»: Россиянка избила пенсионерку-инвалида в лифте её же тростью

25 октября 2026, 16:33

В Красноярске женщина избила пенсионерку-инвалида в лифте её же тростью

Фото: Istock/PeopleImages

В Красноярске женщина избила пенсионерку-инвалида в лифте её же тростью. Об этом информирует Telegram-канал «Проспект Мира».