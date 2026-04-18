Поезд с 500 пассажирами столкнулся с тепловозом на Украине
На Украине пассажирский поезд столкнулся с тепловозом частного карьера. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в поселке Браилов в Винницкой области. В составе, следовавшем из Киева в Перемышль, находились около 500 человек.
Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. Людей разместили на станции, после чего за ними направили другой поезд.
В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в России пассажирский поезд Брянск — Санкт-Петербург задержали более чем на 3,5 часа после анонимного сообщения о минировании. Специалисты проверили все вагоны, но так и не нашли ни взрывчатки, ни подозрительных предметов, которые могли бы представлять опасность.
Позже полицейские задержали 45-летнего подозреваемого. Он признался, что сообщил о бомбе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
