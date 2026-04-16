В Петербурге задержали куратора курьеров по делу об убийстве москвички

Фото: Istock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали ещё одного фигуранта дела об убийстве предпринимательницы в Москве на Строгинском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Подозреваемый — 19-летний Никита К. Силовики задержали его в Санкт-Петербурге. Молодой человек выполнял роль куратора курьеров: именно они забирали награбленное из квартиры женщины.

По заданию организаторов преступления Никита искал курьеров, затем координировал их, чтобы те передали похищенные ценности и деньги. Ранее по этому же делу задержали нескольких молодых людей.

В их числе — 20-летний футболист, которого подозревают в убийстве предпринимательницы, девушка, которую следствие считает соучастницей, и 19-летний курьер. После убийства он забрал часть похищенного и передал другим фигурантам в одном из торговых центров на территории Новой Москвы.

Ольга Щелокова

