В Петербурге задержали куратора курьеров по делу об убийстве москвички
В Санкт-Петербурге задержали ещё одного фигуранта дела об убийстве предпринимательницы в Москве на Строгинском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Подозреваемый — 19-летний Никита К. Силовики задержали его в Санкт-Петербурге. Молодой человек выполнял роль куратора курьеров: именно они забирали награбленное из квартиры женщины.
По заданию организаторов преступления Никита искал курьеров, затем координировал их, чтобы те передали похищенные ценности и деньги. Ранее по этому же делу задержали нескольких молодых людей.
В их числе — 20-летний футболист, которого подозревают в убийстве предпринимательницы, девушка, которую следствие считает соучастницей, и 19-летний курьер. После убийства он забрал часть похищенного и передал другим фигурантам в одном из торговых центров на территории Новой Москвы.
