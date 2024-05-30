Неадекват устроил поножовщину на севере Москвы, есть пострадавшие

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Минувшей ночью 26-летний парень пришел к своей бывшей в квартиру на Хорошевском шоссе на севере Москвы и застал её с новым возлюбленным. Он схватился за нож и убил мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что после этого парень выбежал на улицу. Там он продолжил конфликт с девушкой и несколько раз ранил ее.
На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться, забежав в магазин «Магнолия». Там он изрезал женщину-кассира. В магазине его поймали и надели на него наручники. Двух пострадавших женщин госпитализировали. Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На место приехали полицейские, но парень оказал им сопротивление. Он ударил ножом в плечо одного из сотрудников, а после попытался скрыться, забежав в магазин «Магнолия». Там он изрезал женщину-кассира. В магазине его поймали и надели на него наручники. Двух пострадавших женщин госпитализировали. Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что в Польше арестовали троих человек по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Задержания произошли в Варшаве и Прушкове. Поляку и белорусам предъявлены обвинения в участии в международной преступной группировке и террористической деятельности по указанию иностранной разведки. По решению суда, их арестовали на 3 месяца. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова