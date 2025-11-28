Недавно родившая учительница призналась в многократных изнасилованиях 15-летнего мальчика
Австралийская учительница признала свою вину в совращении 15-летнего подростка в 2024 году. Информацию о деле передает Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Расследование против 37-летней Карли Рэй, которая обучала детей в школе города Ньюкасл, ведут с весны.
Следствие установило, что в октябре 2024 года она начала вести личные переписки с одним подростком в соцсетях. Она втерлась в доверие к ребенку, совратила его и вступила с 15-летним мальчиком в сексуальную связь.
Карли Рэй предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми, хранении материалов с детской порнографией и склонении ребенка к незаконным действиям сексуального характера.
На допросе женщина утверждала, что считала пострадавшего совершеннолетним. Ее переписка доказала обратное: женщина уверяла мальчика, что «возьмет всю ответственность на себя», хотя тот хотел оборвать контакт.
Рэй попросила подростка об очередной встрече, обещая, что она будет последней. Учительница добавила, что даже принесет «свою игрушку».
После первого ареста в мае совратительница отрицала свою вину, но 27 ноября на заседании суда вдруг признала все обвинения.
Адвокат попросил ускорить рассмотрение дела в связи с тем, что полтора месяца назад обвиняемая родила ребенка. Окончательный приговор Карли Рэй вынесут в 2026 году.