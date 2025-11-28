Недавно родившая учительница призналась в многократных изнасилованиях 15-летнего мальчика

28 ноября 2025, 03:33

ABC: В Австралии 37-летняя учительница призналась в совращении 15-летнего мальчика

Фото: iStock/S_Chum

Австралийская учительница признала свою вину в совращении 15-летнего подростка в 2024 году. Информацию о деле передает Australian Broadcasting Corporation (ABC).





Расследование против 37-летней Карли Рэй, которая обучала детей в школе города Ньюкасл, ведут с весны.



Следствие установило, что в октябре 2024 года она начала вести личные переписки с одним подростком в соцсетях. Она втерлась в доверие к ребенку, совратила его и вступила с 15-летним мальчиком в сексуальную связь.



Карли Рэй предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми, хранении материалов с детской порнографией и склонении ребенка к незаконным действиям сексуального характера.



