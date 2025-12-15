Бортпроводник United Airlines арестован за агрессивное поведение по отношению к стюардессе
В аэропорту Тампа во Флориде 8 марта 2025 года произошел инцидент, который привел к аресту бортпроводника авиакомпании United Airlines. Мужчина похлопал по плечу стюардессу Cayman Airways, пригрозил ей увольнением и сфотографировал ее удостоверение личности. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Событие стало известным только в декабре, когда на YouTube-канале Flight Attendant появились кадры с полицейской камеры. На видео видно, как женщина рассказывает о произошедшем. Она сообщила, что мужчина сделал ей замечание за разговор по громкой связи, после чего между ними возник конфликт.
По словам пострадавшей, он подошел к ней и сказал: «Закрой рот». В ответ она спросила, почему к ней обращаются таким образом, и назвала его расистом. Затем бортпроводник прикоснулся к ее плечу, что еще больше усугубило ситуацию.
Полицейские провели беседу с обвиняемым перед его арестом. Сотрудник авиакомпании United Airlines признался, что хотел привлечь внимание стюардессы и был недоволен шумом в шаттле. Он планировал сообщить о ее поведении в авиакомпанию.
