Бортпроводник United Airlines арестован за агрессивное поведение по отношению к стюардессе

15 декабря 2025, 13:47

PYOK: Бортпроводник United Airlines похлопал по плечу коллегу и был арестован

Фото: iStock/Dushlik

В аэропорту Тампа во Флориде 8 марта 2025 года произошел инцидент, который привел к аресту бортпроводника авиакомпании United Airlines. Мужчина похлопал по плечу стюардессу Cayman Airways, пригрозил ей увольнением и сфотографировал ее удостоверение личности. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).