Неизвестные хотели подорвать ж/д пути в Самарской области, есть данные о взрывах

Главный штурман Тихоокеанского флота Евгений Витюнев скончался в Приморье во время марафона «Мосты Владивостока», пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что на место вызвали Скорую, однако Витюнева не откачали. Ему был 41 год. Причина смерти пока не названа.