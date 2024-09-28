Неизвестные хотели подорвать ж/д пути в Самарской области, есть данные о взрывах

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Попытку подрыва ж/д путей хотели осуществить неизвестные в Самарской области. В региональном правительстве отметили, что в районе города Кинель повреждены так называемые «островки безопасности» на железнодорожном мосту.
По информации Росжелдора, движение грузовых составов приостановлено из-за незаконного вмешательства «посторонних лиц в работу ж/д транспорта». Также упоминаются сообщения о «хлопках».
Местные указывают, что были слышны взрывы. По данным регионального правительства, никто не пострадал, сами ж/д пути целы.
Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрелять по машинам, которые были припаркованы во дворах на севере Челябинска.
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Местные указывают, что были слышны взрывы. По данным регионального правительства, никто не пострадал, сами ж/д пути целы.
Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрелять по машинам, которые были припаркованы во дворах на севере Челябинска.
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Никита Кротов