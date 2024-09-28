Неизвестный открыл стрельбу по машинам в Челябинске

Фото: istockphoto/blinow61
Мужчина открыл стрельбу по припаркованным во дворе автомобилям на севере Челябинска. Об этом пишет портал URA.RU, ссылаясь на пресс-службу главка МВД по региону.
«В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — говорится в сообщении.Уточняется, что злоумышленник производил стрельбу по разным адресам. До этого сообщалось, что мужчина в Ульяновске избил пожилую женщину, когда та торговала цветами рядом с магазином. Агрессора сейчас разыскивают полицейские.
Читайте также:
Ми-8 с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане
СК не нашел следов взрывчатки на месте ЧП на АЗС в Дагестане
Свидетели подтвердили, что экс-мэр Сочи Копайгородский причастен к преступлению
Никита Кротов