Жителя Норильска подозревают в изнасиловании малолетней в Ленобласти
По подозрению в изнасиловании малолетней задержали жителя Норильска в Кудрово, Ленинградской области.
Как передают Telegram-каналы, на мужчину заявила в полицию россиянка, дочь которой изнасиловали 22 июля. Уточняется, что преступление было совершено в съемной квартире.
Подозреваемому 23 года, его задержали «по горячим следам», молодой человек является безработным. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Перед этим стало известно о домогательствах со стороны неизвестного мужчины до 11-классницы в Уфе. Подробности рассказала мать пострадавшей школьницы. По ее словам, все произошло, когда они с дочерью возвращались домой.
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