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Неизвестные принесли к солдатскому мемориалу в Клину снаряд времён войны

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Взрывотехники Мособлпожспаса ликвидировали боеприпас времён Великой Отечественной войны, найденный в городском округе Клин. Неизвестные принесли снаряд к мемориалу, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов обратились сотрудники администрации деревни Воловниково. Во время посещения воинского мемориала они увидели на памятнике снаряд. Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд военных времён. Спасатели вывезли его на полигон в специальном контейнере и обезвредили, соблюдая технику безопасности», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлпожспасе, тот, кто принёс к мемориалу боеприпас, рисковал жизнью перемещая взрывоопасный предмет. Он мог сдетонировать в любой момент.



В ведомстве напомнили, что ни в коем случае нельзя трогать, переносить, засыпать землей и нагревать найденные боеприпасы и любые предметы, похожие на них. Вместо этого нужно обозначить место находки, отойти на безопасное расстояние и позвонить в службу 112.

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#московская область
#клин
Около 50 детей отравились водой из кулера в школе Москвы
18 ноября 2024, 13:58

Фото: iStock/ fizkes

Почти 50 детей отравились в одной из школ Москвы. Предполагают, что причиной отравления стала вода из кулера, проинформировал Телеграм-канал Mash.
Сейчас учебное заведение закрыто на карантин.

Минимум один ученик в каждом классе подхватил норовирус. Родители школьников передали, что ребята жаловались на плохое самочувствие ещё с начала прошлой недели, но работники образовательное учреждения «не разрешали забирать детей домой».

У некоторых учеников 14 ноября появилась тошнота и жидкий стул. В каждом классе было по один или два таких случая.

Дети рассказывали, что незадолго до массового отравления их смутила вода со странным привкусом — её ученики пили из школьного кулера. Родители ребят также убеждены в том, что их дети получили отравление именно из-за воды из кулера.

Родители подали коллективную жалобу в прокуратуру.

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В Талдоме неизвестный расстрелял в лесу двоих охотников, один из них умер
18 ноября 2024, 13:56

Фото: iStock/Motortion

В Талдоме разыскивают человека, который расстрелял двоих охотников в лесу, один из них скончался. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
«17 ноября 2024 года вечером неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что один мужчина скончался на месте. Второму успели оказать медицинскую помощь.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас следователи и криминалисты совместно с полицией устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняется личность преступника, ведутся его поиски.

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Держали на цепи: многодетные супруги из Петербурга избавились от друга, угрожавшего сдать их наркобизнес
18 ноября 2024, 13:52

Фото:iStock/Oleksandr Sadovenko

История похожая на мистический триллер произошла в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. Мужчину от подъезда дома похитили друзья, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в загород, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома. В итоге мужчину задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили ножом в шею. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Давние друзья


Мужчину, убитого после долгих истязаний, звали Сергей Баландин. После свадьбы жена познакомила Сергея со своей подругой, многодетной матерью Людмилой. У Люси за плечами два брака и трое детей. С последним супругом Иваном она часто бывала в гостях у Баландиных. Так сложилось, что общение подруг превратилось в дружбу семьями. Казалось бы обычная история, но Людмила лет пять назад пристрастилась к наркотикам. А с появлением Ивана в ее жизни пара еще и начала заниматься распространением запрещенных веществ. Погибший Сергей перестал одобрять общение подруг.

Лариса и Иван (Фото: соцсети)

Примерно за месяц до пропажи Сергея, Люся в очередной раз заходила на кофе в дом Баландиных.

«Мой муж как раз пришел домой и сказал ей, чтобы она рядом со мной больше не появлялась. Муж знал, чем она промышляла, и очень боялся, что она и меня затянет», — рассказала «КП-Петербург» жена убитого.

Тогда разговор закончился пощечиной от Людмилы. Мужчина обещал, что, если еще раз увидит ее рядом со своей женой, то просто сообщит о незаконных делах в полицию, прикроет "наркобизнес" и засадит супругов в тюрьму. Людмила тогда ушла, но сказанное не забыла.

Похитить и посадить на цепь, что бы не выдал полиции


В один из апрельских дней Сергей после звонка вышел к подъезду со словами «Я быстро, сейчас вернусь» и его никто не видел больше полугода.

Сергей Баландин (Фото: соцсети)

«Я обнаружила пропажу брата только через несколько дней. Просто решила зайти к нему в гости, а дома его не оказалось. Мне рассказали, что в один из дней брату позвонили, он без объяснений вышел ненадолго на улицу и больше не возвращался. Я сразу обратилась в полицию, так и начались поиски», — вспоминает сестра убитого Сергея Елена в разговоре с «КП-Петербург».

Уже позже, в ходе следствия, выяснилось, что возле дома Сергея встретили его старые знакомые, избили, связали ему руки скотчем, затем силой усадили в салон иномарки и отвезли в поселок Левашово, где буквально посадили на цепь в погреб частного дома.

«С супругами во время похищения был еще их друг Андрей. У него трое деток, они останутся без отца, потому что он сядет. Это же касается и маленьких троих детей Люды, они вообще останутся без родителей, потому что оба родителя пошли на преступление», — рассказывала «КП-Петербург» жена Сергея.

Продержав Сергея в подвале больше полугода, фигуранты дела решили его убить. В итоге несчастного задушили шнуром, а для верности еще и несколько раз ударили его ножом в шею. У убитого осталась жена и 14-летний сын.

Наказание в зависимости от роли и степени участия


Салбуковы знали свою жертву на протяжении многих лет. Примечательно, что одним из преступников оказался родственник убитого по линии его жены. Андрей Кравченко обвинялся в похищении мужчины, в то время как убийство, согласно версии следствия, совершила единственная женщина в этой группе — Людмила Салбукова.

Согласно решению Петербуржского суда обвиняемые признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека). Салбукова за убийство и похищение получила 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, ее муж — 6 лет и 1 месяц в ИК строгого режима с запретом на управление ТС сроком на 2 года и 10 месяцев. Кравченко приговорен к 7 годам в ИК строгого режима.

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В Мытищах мастиф насмерть загрыз домработницу
18 ноября 2024, 12:53

Фото: iStock / Andrey Trubachev

В Мытищах женщина погибла от укусов собаки. Возбуждено уголовное дело по факту гибели, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности 49-летней женщине. Трагедия произошла на участке частного домовладения в селе Марфино городского округа Мытищи. Предварительно установлено, что собака породы мастиф набросилась на домработницу, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась», – говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена экспертиза, следственные действия продолжаются.

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В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, люди выпрыгивают из окон
18 ноября 2024, 12:49

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

В Екатеринбурге загорелась кровля больницы, людей эвакуировали, проинформировало ГУМЧС по региону.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Прошла эвакуация пациентов и посетителей.

В социальных сетях появились видеозаписи пожара в медицинском учреждении. На кадрах видно, что люди спасаются, выпрыгивая из окон.

Минздрав Свердловской области передал, что в настоящий момент возгорание на крыше больницы №3 в Екатеринбурге ликвидировано.

По сведениям ТАСС, один человек пострадал. На носилках его вынесли к машине реанимации.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселье Новосибирской области в частном доме произошёл пожар. В результате происшествия погибли мать и четверо детей. Отец семейства и двое сыновей подросткового возраста смогли самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме — они погибли. Отца госпитализировали, он в тяжёлом состоянии.

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Летевший из Москвы в Грузию самолёт подал сигнал бедствия
18 ноября 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Dushlik

Пассажирский самолёт Superjet-100 подал сигнал о чрезвычайной ситуации после вылета из столичного аэропорта Внуково. Борт следовал по маршруту Москва - Тбилиси.
Инцидент произошёл утром 18 ноября, сообщает сервис Flightradar, специализирующийся на отслеживании рейсов в режиме реального времени. Причина, по которой экипаж подал сигнал бедствия, пока не известна. Воздушное судно продолжило выполнение рейса. Сообщается, что сигнал поступил в начальной стадии полёта.

В августе этого года экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подал сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Пилоты снизились до трёх километров и на этой высоте продолжили следование в пункт назначения. В московском аэропорту Шереметьево по регламенту была объявлена тревога. Через десять минут воздушное судно приземлилось, никто не пострадал.

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#самолет
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Бойца ММА Фоменкова побили в баре «Мумий Тролль», у него сотрясение мозга
18 ноября 2024, 12:25

Фото: iStock/ nito100

Боец ММА Кирилл Фоменков был избит в баре лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в столице. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Спортсмена доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.

Боец промоушена Fight Nights Global Кирилл Фоменков ночь с субботы на воскресенье проводил в баре музыканта «Мумий Тролль» на Новом Арбате. Спортсмен рассказал, что примерно в четыре утра он ввязался в конфликт с охранниками заведения. Потом началась драка, в которой Фоменков уступил.

Боец ММА был доставлен в медицинское учреждение, у Кирилла Фоменкова диагностировали сотрясение мозга кровоподтёки слева и параорбитальная гематома.

Ранее стало известно, что два депутата органов местного самоуправления Владимирской области сильно избили и облили из огнетушителя сотрудника автосервиса. Потерпевший не обращался в полицию.

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Мигрант украл у москвички почти два млн рублей и решил отправиться на СВО
18 ноября 2024, 12:07

Фото: iStock/chekat

В Москве мигрант украл у своей девушки почти два миллиона рублей и проиграл их на ставках, после чего решил отправиться на СВО, чтобы вернуть долг. Об этом пишет Baza.
11 ноября 37-летняя Татьяна обнаружила, что деньги, которые она копила, заменены на билеты банка приколов. Она поняла, что это сделал ее сожитель по имени Жаргал, с которым она познакомилась в интернете и жила уже полтора года.

Парень все отрицал, тогда женщина отправилась в полицию. На допросе Жаргал быстро во всем признался. Он пояснил, что хотел отыграться на ставках. Так, он похитил у сожительницы 1 850 000 рублей и проиграл их.

Мать мужчины вернула часть украденных средств. Остальное Жаргал обещал отдать самостоятельно. По его словам, он готов отправиться на спецоперацию. Однако на предложение полицейских подписать контракт с Минобороны РФ мужчина ответил отказом.

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В Нижегородской области многодетная семья отравилась угарным газом
18 ноября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Нижегородской области семья из шести человек отравилась угарным газом. Инцидент произошёл в Кстовском районе региона.
Пострадали от угарного газа муж, жена и четверо их детей, сообщает телеграм-канал Ni Mash. Возраст детей от девяти до 17 лет. Все они госпитализированы вместе с родителями. Удачно, что взрослые почти сразу заметили признаки отравления, поэтому семья не успела сильно надышаться. В противном случае последствия могли стать необратимыми. Многие случаи отравления угарным газом приводят к летальному исходу.

По данным телеграм-канала, к отравлению привела неисправность системы вентиляции. Из-за этого угарный газ начал скапливаться в доме и достиг опасной концентрации, а вытяжка не работала должным образом.

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