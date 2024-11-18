Неизвестные принесли к солдатскому мемориалу в Клину снаряд времён войны

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Взрывотехники Мособлпожспаса ликвидировали боеприпас времён Великой Отечественной войны, найденный в городском округе Клин. Неизвестные принесли снаряд к мемориалу, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов обратились сотрудники администрации деревни Воловниково. Во время посещения воинского мемориала они увидели на памятнике снаряд. Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как 76-миллиметровый артиллерийский снаряд военных времён. Спасатели вывезли его на полигон в специальном контейнере и обезвредили, соблюдая технику безопасности», – говорится в сообщении.Как отметили в Мособлпожспасе, тот, кто принёс к мемориалу боеприпас, рисковал жизнью перемещая взрывоопасный предмет. Он мог сдетонировать в любой момент.
В ведомстве напомнили, что ни в коем случае нельзя трогать, переносить, засыпать землей и нагревать найденные боеприпасы и любые предметы, похожие на них. Вместо этого нужно обозначить место находки, отойти на безопасное расстояние и позвонить в службу 112.
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Лора Луганская