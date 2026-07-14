Неизвестные в масках обстреляли автомобиль посреди дороги в российском городе
В Барнауле неизвестные в масках обстреляли джип прямо на проезжей части. Об этом сообщил телеграм-канал Barnaul 22.
По его данным, все произошло вечером 1 июля на перекрестке Попова и Семенова. Один из очевидцев рассказал, что из двух черных автомобилей выбежали неизвестные в масках и открыли огонь по другому джипу. При этом на дороге было много машин, а на остановке, несмотря на поздний час, находились люди.
Ставший свидетелем стрельбы мужчина обратился в полицию, однако, по его словам, никакой реакции от правоохранителей не последовало. Позже появилась информация, что они все же взяли ситуацию на контроль. В настоящий момент сотрудники проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Братске задержали двух братьев, устроивших драку со стрельбой. В кафе на улице Подбельского разгорелся конфликт между двумя компаниями. В ходе стычки один из мужчин выстрелил в сторону оппонента из сигнального пистолета и ударил его спутницу. После этого он вместе с приятелем покинул место происшествия.
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