Неизвестные в масках обстреляли автомобиль посреди дороги в российском городе

14 июля 2026, 11:37

В Барнауле неизвестные в масках обстреляли джип на проезжей части

Фото: iStock/nixki

В Барнауле неизвестные в масках обстреляли джип прямо на проезжей части. Об этом сообщил телеграм-канал Barnaul 22.