Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время переговоров Путина и Трампа

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Индекс Мосбиржи дважды резко снизился во вторник во время телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации РБК со ссылкой на экспертов, неизвестный инвестор спровоцировал падение рынка, продавая акции крупнейших российских компаний.
Первый обвал произошёл в 18:17 по московскому времени, когда переговоры ещё продолжались, второй — в 19:45, после их завершения. В обоих случаях индекс терял более 1% за минуту, но затем быстро восстанавливался.
Аналитики предполагают, что причиной могли стать действия инсайдеров, частных инвесторов или фондов, пытавшихся избежать рисков на фоне неопределённости итогов диалога лидеров. При этом большая часть акций была мгновенно выкуплена, что указывает на сохраняющийся интерес к росту российского рынка.
Во вторник в ходе разговора Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине и выразили готовность нормализовать отношения, подчеркнув ответственность за глобальную стабильность.
Ранее сообщалось, что стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов. Рекомендации по обмену валюты и оценку стремительного укрепления рубля в последние недели дал экономист Лазарь Бадалов.
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Аналитики предполагают, что причиной могли стать действия инсайдеров, частных инвесторов или фондов, пытавшихся избежать рисков на фоне неопределённости итогов диалога лидеров. При этом большая часть акций была мгновенно выкуплена, что указывает на сохраняющийся интерес к росту российского рынка.
Во вторник в ходе разговора Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине и выразили готовность нормализовать отношения, подчеркнув ответственность за глобальную стабильность.
Ранее сообщалось, что стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов. Рекомендации по обмену валюты и оценку стремительного укрепления рубля в последние недели дал экономист Лазарь Бадалов.
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Мария Моисеева