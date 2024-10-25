Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти отца в котловане возле больницы

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Жительница Волгограда обвинила медиков из городской больницы в смерти 86-летнего отца. Мужчину без признаков жизни обнаружили в котловане на территории около медицинского учреждения.
Отец женщины попал в больницу в конце сентября с признаками инсульта, сообщает сетевое издание V1. Он уже как будто шёл на поправку, но внезапно его дочери сообщили о смерти пациента. Пенсионера нашли в котловане на территории небольшого сквера около медучреждения.
В региональном управлении Следственного комитета женщине рассказали, что её отец вылез из окна больничного здания и упал в яму. Но она сомневается в этой версии, так как не верит, что пожилой и слабый человек был способен на такие акробатические трюки. По её словам, всё случившееся похоже на какую-то сюрреалистическую историю. В региональном комитете здравоохранения начали проверку по факту случившегося.
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