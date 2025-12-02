Неизвестный угрожал взорвать радиостанцию в Петербурге
Неизвестный напал на радиостанцию «Шок» во время записи программы и потребовал предоставить ему эфирное время. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл в офисе на набережной Обводного канала в Петербурге, когда в студии находился писатель Глеб Стафеев. Мужчина грубо оттолкнул ведущего, угрожая устроить взрыв, если его требования не выполнят.
Информация о задержании нападавшего отсутствует, обстоятельства происшествия расследуются.
