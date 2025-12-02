Неизвестный угрожал взорвать радиостанцию в Петербурге

02 декабря 2025, 22:46

78.ru: в Петербурге мужчина ворвался на радиостанцию и угрожал взорвать ее

Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

Неизвестный напал на радиостанцию «Шок» во время записи программы и потребовал предоставить ему эфирное время. Об этом сообщает 78.ru.