Неизвестный в балаклаве приставал к девятилетней девочке в Самаре
В Самаре неизвестный в балаклаве попытался заманить школьницу в автомобиль. Об этом сообщает 63.ru.
Случай произошел в сквере Солнечная Поляна рядом со школой № 154. Молодой мужчина в черной балаклаве, серой куртке, черных брюках и горных ботинках подошел к девочке и предложил ей «поиграть в игру», для чего попросил пройти к черному тонированному фургону без номеров, припаркованному неподалеку. Ребенок отказался и подошел к подруге, после чего незнакомец начал преследовать обеих школьниц.
Девочки побежали к взрослой женщине, а мужчина скрылся. В МВД по Самарской области подтвердили происшествие. Родители обратились с заявлением, обстоятельства устанавливаются.
