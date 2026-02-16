Россиянка вонзила нож в сожителя из-за его реакции на ремонт
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая напала с ножом на сожителя, не оценившего ремонт в ее квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по СЗФО.
По данным ведомства, все произошло ночью 14 февраля в одном из домов на Белорусской улице. Хозяйка квартиры недавно сделала ремонт, но ее возлюбленный плохо отозвался о проделанной работе. Между ними вспыхнула ссора, в пылу которой женщина выбросила вещи сожителя в окно, а затем ударила его ножом в плечо.
Нападавшую доставили в отдел полиции. В отношении нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что в Красноярске женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку.
