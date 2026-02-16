Россиянка вонзила нож в сожителя из-за его реакции на ремонт

16 февраля 2026, 18:12

В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом сожителя из-за слов о ремонте

Фото: iStock/zoka74

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая напала с ножом на сожителя, не оценившего ремонт в ее квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по СЗФО.