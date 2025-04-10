Неизвестный в маске взорвал банкомат в Ставрополе

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Неизвестный взорвал банкомат в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг утром. В отделение банка зашёл мужчина в маске и камуфляже, прикрепил устройство к нижней части банкомата, дёрнул за леску, после чего раздался взрыв. На стёклах помещения остались следы, напоминающие поражающие элементы.
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и оцепили территорию. Источники сообщают, что мужчина, подложивший устройство, ещё не задержан – его разыскивают.
В результате взрыва никто не пострадал.
Подобный случай произошёл в Москве в начале марта. Мужчина в отделении банка бросил взрывное устройство в купюроприёмник банкомата. Подозреваемым оказался молодой человек 2005 года рождения. Во время взрыва никто не пострадал.
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Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и оцепили территорию. Источники сообщают, что мужчина, подложивший устройство, ещё не задержан – его разыскивают.
В результате взрыва никто не пострадал.
Подобный случай произошёл в Москве в начале марта. Мужчина в отделении банка бросил взрывное устройство в купюроприёмник банкомата. Подозреваемым оказался молодой человек 2005 года рождения. Во время взрыва никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова