На 106-м году ушла из жизни героиня битвы за Москву Мария Барсученко
На 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Дмитровского муниципального округа Московской области Михаил Шувалов.
Мария Барсученко родилась в 7 апреля 1922 года в деревне Литвяки Омской области. Она росла в многодетной крестьянской семье, и в 17 лет приписала себе год, чтобы скорее получить паспорт и устроиться стрелочницей в штате станции Дмитрова.
Скончалась актриса из сериала «Невский» Галина Козулина
«На 106-м году ушла из жизни наша Маша — Мария Тимофеевна Барсученко. Всего чуть-чуть она не дожила до Дня Победы. (...) Вся её жизнь — пример несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родине. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Марию Тимофеевну. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Вечная память», — написал Шувалов.В ноябре 1941 года, во время битвы за Москву, юная Мария совершила подвиг, который изменил ход сражения — она открыла путь легендарному бронепоезду НКВД. Тот успел вовремя преградить дорогу немецким танкам, рвавшимся через канал к Дмитрову. За этот подвиг в 1942 году Марию Барсученко наградили орденом Красной Звезды. После войны она осталась в Дмитрове, продолжая работать там, и стала почётным гражданином города.
13 апреля сообщалось, что на 79-м году жизни скончался знаменитый молдавский актёр и юморист Георге Урски, которого называли «королём молдавского юмора».