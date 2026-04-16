На 106-м году ушла из жизни героиня битвы за Москву Мария Барсученко

Мария Барсученко (Фото: кадр интервью с Youtube-канала «Дмитровский кремль»)

На 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Барсученко. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Дмитровского муниципального округа Московской области Михаил Шувалов.





Мария Барсученко родилась в 7 апреля 1922 года в деревне Литвяки Омской области. Она росла в многодетной крестьянской семье, и в 17 лет приписала себе год, чтобы скорее получить паспорт и устроиться стрелочницей в штате станции Дмитрова.





«На 106-м году ушла из жизни наша Маша — Мария Тимофеевна Барсученко. Всего чуть-чуть она не дожила до Дня Победы. (...) Вся её жизнь — пример несгибаемой воли, мужества и безграничной любви к Родине. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Марию Тимофеевну. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Вечная память», — написал Шувалов.