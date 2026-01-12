Достижения.рф

Жители Хабаровского края остались без тепла и ГВС в 30-градусный мороз

Фото: iStock/aetb

В посёлке Новый Ургал (Верхнебуреинский район) произошла серьёзная авария на коммунальных сетях. ЧП случилось в условиях экстремально низких температур — столбик термометра в регионе опустился до −30 °C, передаёт РЕН ТВ.



Сбой в работе инфраструктуры привёл к серьёзным перебоям в жизнеобеспечении населённого пункта Новый Ургал. Там местное население осталось без доступа к горячей воде и отоплению. Ограничения коснулись даже социальных учреждений.

На месте происшествия работают специалисты аварийно-восстановительной бригады. Ситуацию под личный контроль взяла прокуратура Хабаровского края.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о коммунальной аварии. В результате обрыва проводов без электроэнергии остались более 40 тыс. жителей.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0