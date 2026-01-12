Жители Хабаровского края остались без тепла и ГВС в 30-градусный мороз
В посёлке Новый Ургал (Верхнебуреинский район) произошла серьёзная авария на коммунальных сетях. ЧП случилось в условиях экстремально низких температур — столбик термометра в регионе опустился до −30 °C, передаёт РЕН ТВ.
Сбой в работе инфраструктуры привёл к серьёзным перебоям в жизнеобеспечении населённого пункта Новый Ургал. Там местное население осталось без доступа к горячей воде и отоплению. Ограничения коснулись даже социальных учреждений.
На месте происшествия работают специалисты аварийно-восстановительной бригады. Ситуацию под личный контроль взяла прокуратура Хабаровского края.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о коммунальной аварии. В результате обрыва проводов без электроэнергии остались более 40 тыс. жителей.
Читайте также: