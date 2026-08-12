Моряки пытались прыгнуть за борт авианосца США из-за затянувшейся миссии

12 августа 2026, 23:45

Military Times: Моряки на борту авианосца USS Abraham Lincoln хотели прыгнуть за борт

Фото: iStock/olsword

Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln столкнулся с серьёзными психологическими проблемами на фоне затянувшейся миссии — в результате несколько моряков пытались прыгнуть в воду. Об этом сообщает газета Military Times.





Корабль с пятью тысячами военных вышел на службу во второй половине ноября 2025 года. Предполагалось, что его развёртывание на Ближнем Востоке продлится полгода и завершится в мае, однако ситуация изменилась. Сроки возвращения домой до сих пор не определены — миссия затянулась уже более чем на восемь месяцев.



