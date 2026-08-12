Моряки пытались прыгнуть за борт авианосца США из-за затянувшейся миссии
Military Times: Моряки на борту авианосца USS Abraham Lincoln хотели прыгнуть за борт
Экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln столкнулся с серьёзными психологическими проблемами на фоне затянувшейся миссии — в результате несколько моряков пытались прыгнуть в воду. Об этом сообщает газета Military Times.
Корабль с пятью тысячами военных вышел на службу во второй половине ноября 2025 года. Предполагалось, что его развёртывание на Ближнем Востоке продлится полгода и завершится в мае, однако ситуация изменилась. Сроки возвращения домой до сих пор не определены — миссия затянулась уже более чем на восемь месяцев.
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По словам родственников членов экипажа, некоторые моряки не могут выдержать столь длительную операцию. Зафиксировали уже несколько инцидентов, которые ставили под угрозу их жизнь, включая попытки спрыгнуть с корабля. Причинами называют колоссальную нагрузку, физическое истощение и подавленное состояние.
В ВМС США заявили, что командование авианосца постоянно наблюдает за психологическим состоянием военных и готово оказывать им необходимую помощь. При этом точное число опасных случаев, во время которых моряки пытались причинить себе вред, называть журналистам отказались.