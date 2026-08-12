Российский подросток устроил погром дома и пропал

12 августа 2026, 19:49

В Балашихе четвертый день ищут подростка, устроившего погром в доме бабушки

Фото: iStock/Vichai Phububphapan

В подмосковной Балашихе уже четыре дня разыскивают 17-летнего юношу, который устроил погром в доме своей бабушки и исчез. Об этом сообщает издание MSK1.