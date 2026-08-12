Российский подросток устроил погром дома и пропал
В подмосковной Балашихе уже четыре дня разыскивают 17-летнего юношу, который устроил погром в доме своей бабушки и исчез. Об этом сообщает издание MSK1.
По словам родственницы, подросток жил с ней с рождения. Четыре дня назад он проснулся и, не найдя свои тапочки, пришел в ярость: разбил окна, унитаз, раковину, перевернул мебель и холодильник. Испуганная женщина спряталась у соседей. Позже выяснилось, что школьник собрал вещи в чемодан и ушел.
Бабушка отметила, что ранее ее внук никогда не сбегал из дома. Учился он средне, а в этом году планировал поступать в колледж. Мать юноши находится в изоляторе после драки с сожителем. Местонахождение пропавшего пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове разыскивают другого 17-летнего подростка, который пропал накануне.
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