Ворвавшийся в архангельский техникум отчисленный студент репетировал нападение в Майнкрафте
Напавший на техникум в Архангельске отчисленный студент планировал сделать это ещё во время учёбы. По словам однокурсников Артемия Корюкова, он репетировал нападение в Майнкрафте, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что парень создал в популярной компьютерной игре копию своего учебного заведения и перестрелял в нём всех ненавистных ему преподавателей и учеников.
Парень очень плохо учился, поэтому его отчислили после прошлой сессии. В понедельник, 29 сентября, он ворвался в здание техникума с ножом и, по последним сведениям, ранил четырёх человек – преподавателя по литературе, заместителя директора, гардеробщика и одного из студентов.
