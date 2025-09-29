Ворвавшийся в архангельский техникум отчисленный студент репетировал нападение в Майнкрафте

29 сентября 2025, 11:42

Отчисленный студент репетировал нападение на техникум в Архангельске в Майнкрафте

Фото: iStock/gorodenkoff

Напавший на техникум в Архангельске отчисленный студент планировал сделать это ещё во время учёбы. По словам однокурсников Артемия Корюкова, он репетировал нападение в Майнкрафте, пишет Telegram-канал Mash.