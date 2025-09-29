Достижения.рф

Ворвавшийся в архангельский техникум отчисленный студент репетировал нападение в Майнкрафте

Отчисленный студент репетировал нападение на техникум в Архангельске в Майнкрафте
Фото: iStock/gorodenkoff

Напавший на техникум в Архангельске отчисленный студент планировал сделать это ещё во время учёбы. По словам однокурсников Артемия Корюкова, он репетировал нападение в Майнкрафте, пишет Telegram-канал Mash.



Отмечается, что парень создал в популярной компьютерной игре копию своего учебного заведения и перестрелял в нём всех ненавистных ему преподавателей и учеников.

Парень очень плохо учился, поэтому его отчислили после прошлой сессии. В понедельник, 29 сентября, он ворвался в здание техникума с ножом и, по последним сведениям, ранил четырёх человек – преподавателя по литературе, заместителя директора, гардеробщика и одного из студентов.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0