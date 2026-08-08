Несколько районов одной страны ЕС охватили пожары и мошенничество

08 августа 2026, 12:36

BFMTV: в пострадавших от пожаров районах Франции участилось мошенничество

Фото: istockphoto/grafoto

В районах Франции, пострадавших от природных пожаров, зафиксировали резкий рост мошеннических действий. Об этом стало известно 8 августа.