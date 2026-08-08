Несколько районов одной страны ЕС охватили пожары и мошенничество
В районах Франции, пострадавших от природных пожаров, зафиксировали резкий рост мошеннических действий. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщает телеканал BFMTV, злоумышленники выдают себя за сотрудников страховых компаний и создают фальшивые интернет-платформы для сбора благотворительных пожертвований. По информации канала, аферисты цинично пользуются бедственным положением местных жителей, предлагая им ложные страховые услуги и фиктивные способы финансовой помощи.
В связи с увеличением числа обращений в полицию правоохранительные органы начали поквартирные обходы в ряде коммун. Сотрудники полиции лично предупреждают граждан о схемах обмана и призывают быть бдительными при контактах с незнакомцами, предлагающими страховые или благотворительные услуги.
Ранее назвали одно обстоятельство, мешающее тушить выжигающие Европу лесные пожары. Подробности в нашем материале.
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