Нетрезвый россиянин использовал Вечный огонь как горелку для обжига проводов

26 марта 2026, 21:52

В Ижевске мужчина обжёг провода на Вечном огне для сдачи в металлолом

В Ижевске мужчина использовал Вечный огонь для обжига проводов, чтобы впоследствии сдать их в металлолом. Региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту осквернения монумента боевой и трудовой славы.