Нетрезвый россиянин использовал Вечный огонь как горелку для обжига проводов
В Ижевске мужчина использовал Вечный огонь для обжига проводов, чтобы впоследствии сдать их в металлолом. Региональное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту осквернения монумента боевой и трудовой славы.
Инцидент произошёл в ночь на 23 марта на Карлутской площади. Ранее судимый 52-летний уроженец Пермского края в состоянии опьянения принёс с собой провода и обжёг их на Вечном огне. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его действия.
Уточняется, что мужчина собирал ненужные провода по городу и обжигал их, чтобы удалить изоляцию. Очищенные медные жилы он сдавал в пункт приёма цветного металла. До избрания меры пресечения фигурант находится в изоляторе временного содержания. Максимальное наказание по инкриминируемой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
