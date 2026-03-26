Россиянка посадила пятилетнего ребёнка в багажник и устроила погоню с полицией
В Ставропольском крае сотрудники ГИБДД задержали женщину-водителя после погони. В багажнике автомобиля она перевозила пятилетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл в Красногвардейском округе. Правоохранители увидели, как мать сажает ребёнка в багажник, остановили машину и вызвали сотрудников отдела по делам несовершеннолетних.
Во время разговора с полицейскими женщина пояснила, что пошла на этот небезопасный шаг по просьбе сына. Когда она забрала его из детского сада, он отказался ехать в автокресле.
Волк отметила, что даже при незначительном дорожно-транспортном происшествии или резком манёвре ребёнок мог получить серьёзные травмы. В отношении водителя составили административные протоколы. Кроме того, её действия оценит комиссия по делам несовершеннолетних.
