Россиянка посадила пятилетнего ребёнка в багажник и устроила погоню с полицией

26 марта 2026, 21:19

На Ставрополье полицейские остановили машину с пятилетним мальчиком в багажнике

В Ставропольском крае сотрудники ГИБДД задержали женщину-водителя после погони. В багажнике автомобиля она перевозила пятилетнего мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.