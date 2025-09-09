Невеста погибшего в Москве педиатра не верит в его самоубийство

09 сентября 2025, 15:43

Фото: iStock/slkoceva

Невеста медика, погибшего на севере Москвы, не верит, что он мог совершить самоубийство. Ее слова приводит «Звезда».





На днях пара вернулась с конгресса по педиатрии в Сочи, от которого врач получил положительные впечатления. Также, по словам девушки, он строил планы на будущее — готовился к свадьбе и возвращению к работе в детской реанимации. Она подчеркнула, что у погибшего не было причин для добровольного ухода из жизни.

«Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать», — заявила собеседница издания.