Невеста погибшего в Москве педиатра не верит в его самоубийство
Невеста медика, погибшего на севере Москвы, не верит, что он мог совершить самоубийство. Ее слова приводит «Звезда».
На днях пара вернулась с конгресса по педиатрии в Сочи, от которого врач получил положительные впечатления. Также, по словам девушки, он строил планы на будущее — готовился к свадьбе и возвращению к работе в детской реанимации. Она подчеркнула, что у погибшего не было причин для добровольного ухода из жизни.
«Все было хорошо, мы не ссорились. Он вообще человек верующий, неконфликтный. Он не мог этого сделать», — заявила собеседница издания.Напомним, трагедия произошла ночью вторника, 9 сентября. Медик приехал на вызов в многоэтажный дом на Хорошевском шоссе. Через некоторое время его тело нашли под окнами.