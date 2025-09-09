Достижения.рф

В Башкирии иностранец зарезал приятеля после бытовой ссоры

В Башкирии 54-летний иностранец расправился с 34-летним приятелем, воткнув нож ему в грудь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.



По версии следствия, все произошло 4 сентября в доме на улице Мира в поселке Чишмы. Четверо иностранцев распивали спиртные напитки в арендованной квартире.

Во время застолья двое из них начали выяснять отношения. В итоге ссора закончилась поножовщиной. Остальные спешно вышли из квартиры и попросили прохожих вызвать медиков и полицию. Нападавший скрылся, а его оппонент скончался на месте.

Мужчина был задержан на следующий день в одном из помещений для временного проживания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Правоохранители выяснили, что обвиняемый, потерпевший и очевидцы преступления трудились наемными рабочими на стройке. Один из них находился в стране нелегально.

