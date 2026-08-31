Незапертая дверь привела незнакомца в квартиру супружеской пары в Подмосковье
В подмосковном Дрожжине незнакомец зашел в чужую квартиру, жильцы которой забыли запереть входную дверь. Об сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на слова пострадавшей.
Поздним вечером супруги смотрели кино и вдруг услышали шум в коридоре — кто-то открыл входную дверь и вошел в квартиру. Муж девушки бросился в темный коридор и обнаружил там незнакомца — тот успел пройти весь коридор и добраться до туалета. Хозяин жилья вытолкал незваного гостя. На вопрос о том, что он забыл в чужом доме, мужчина ответил, что перепутал дверь.
Девушка признается, что всегда проверяет, закрыта ли входная дверь, но именно в тот вечер забыла это сделать. Позже по записям с камер видеонаблюдения она увидела, что мужчина вернулся в тамбур, а затем исчез.
Ранее сообщалось, что 30-летний житель села Шаумян в Дагестане проник в чужой дом с целью наживы и напал на спящую девушку.
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