Незапертая дверь привела незнакомца в квартиру супружеской пары в Подмосковье

31 августа 2026, 19:18

Незнакомец вошел в чужую незапертую квартиру в подмосковном Дрожжине

Фото: iStock/SeventyFour

В подмосковном Дрожжине незнакомец зашел в чужую квартиру, жильцы которой забыли запереть входную дверь. Об сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на слова пострадавшей.