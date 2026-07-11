Турист покорил Эльбрус, но не выжил на обратном пути
Турист погиб после восхождения на Эльбрус. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба СК по Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, группа из туристов человек осуществила подъем на Эльбрус в сопровождении двух гидов. На обратном пути один из участников восхождения внезапно почувствовал недомогание и погиб. Спасатели уже приступили к спуску его тела с горы.
Угрозы жизни и здоровью других членов группы нет. Следователи организовали доследственную проверку, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии с пика МНР (Монгольской Народной Республики) сорвались два альпиниста. Один из них погиб, второй выжил, однако его госпитализировали в критическом состоянии.
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