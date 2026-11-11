Нижегородка насмерть забила своего сына и услышала приговор
Суд приговорил 35-летнюю жительницу Нижнего Новгорода к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что в апреле женщина, раздраженная плачем и беспокойным поведением своего малолетнего сына, причинила ему тяжкие телесные повреждения. Ребенок скончался.
Подсудимая признала вину частично. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее подросток пнул в спину пенсионерку с тростью. Все случилось в одном из российских поселков.
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