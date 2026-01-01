В Свердловской области двое детей погибли, пытаясь согреться у печи

01 января 2026, 16:12

В результате пожара в доме под Серовом погибли двое несовершеннолетних

Фото: Istock/Bilanol

В посёлке Медянкино под Серовом в Свердловской области произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура.