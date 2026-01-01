Достижения.рф

В Свердловской области двое детей погибли, пытаясь согреться у печи

В результате пожара в доме под Серовом погибли двое несовершеннолетних
Фото: Istock/Bilanol

В посёлке Медянкино под Серовом в Свердловской области произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура.



Экстренные службы получили сигнал о возгорании около 10:10 по московскому времени. В ночь на 1 января в доме на участке СНТ «Юбилейный» находились двенадцать подростков в возрасте 12–17 лет и один 20-летний молодой человек.

Утром 1 января несовершеннолетние решили растопить печь. Один из 17-летних юношей использовал легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы ускорить розжиг. Это действие привело к пожару.

Погибли подростки 12 и 14 лет. Ещё двое человек и один 20-летний парень попали в больницу. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Прокуратура начала проверку. Эксперты установят точную причину пожара.

Ольга Щелокова

