В Свердловской области двое детей погибли, пытаясь согреться у печи
В посёлке Медянкино под Серовом в Свердловской области произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Экстренные службы получили сигнал о возгорании около 10:10 по московскому времени. В ночь на 1 января в доме на участке СНТ «Юбилейный» находились двенадцать подростков в возрасте 12–17 лет и один 20-летний молодой человек.
Утром 1 января несовершеннолетние решили растопить печь. Один из 17-летних юношей использовал легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы ускорить розжиг. Это действие привело к пожару.
Погибли подростки 12 и 14 лет. Ещё двое человек и один 20-летний парень попали в больницу. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Прокуратура начала проверку. Эксперты установят точную причину пожара.
Ранее в Краснодаре на балконе многоэтажки из-за салюта произошёл пожар.
