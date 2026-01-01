Достижения.рф

В Москве прохожие устроили «салют» по автомобилям на Ленинском проспекте

В Москве в новогоднюю ночь двое неизвестных бросали петарды в автомобили
Фото: Istock/Nenadpress

В новогоднюю ночь в Москве двое неизвестных кидали петарды в припаркованные автомобили. Об этом сообщает издание «МК».



Чрезвычайное происшествие случилось на Ленинском проспекте. После праздничных гуляний двое мужчин под утро стали бросать пиротехнику в машины, а также в подземный переход.

Камеры наблюдения засняли их действия. На текущий момент неизвестно, какой материальный ущерб нанесли петарды транспортным средствам. Информации о задержании подозреваемых не поступало.

Ранее сообщалось об инциденте в Краснодаре, где на балконе многоэтажки из-за салюта произошёл пожар. Отмечается, что фейерверк неожиданно изменил траекторию и влетел в открытое окно.

Ольга Щелокова

