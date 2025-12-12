Нижегородскую блогершу-провокаторшу избили в салоне красоты и выволокли на улицу

12 декабря 2025, 11:03

Блогер-ревизор из Нижнего Новгорода заявила об избиении в салоне красоты

Фото: Istock/lolostock

Нижегородскую бьюти-блогершу Марину Ильину избили в салоне красоты и вынесли на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.