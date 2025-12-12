Нижегородскую блогершу-провокаторшу избили в салоне красоты и выволокли на улицу
Нижегородскую бьюти-блогершу Марину Ильину избили в салоне красоты и вынесли на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ильина ведёт блог, в котором проверяет работу мастеров индустрии красоты. Она посещает процедуры, задаёт вопросы и снимает процесс на телефон, а затем публикует видеообзор. В ходе очередной проверки девушка пришла в салон, которым руководит женщина по имени Юлия.
Марина включила камеру и попросила владелицу показать документы о профессиональном образовании. Между женщинами произошёл конфликт, который перешёл в драку. К инциденту, по словам блогера, присоединился муж хозяйки салона. Он выволок Ильину на улицу.
В результате девушка получила сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Кроме того, в ходе конфликта разбилась камера её телефона. Марина Ильина направила заявление в правоохранительные органы.
Читайте также: